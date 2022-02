Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur pe piața gazelor și petrolului. Prețurile au urcat amețitor dupa invadarea Ucrainei. Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru zile consecutive de creștere și invazia Ucrainei de catre Rusia , in aceasta dimineața, anunța bloombergquint.com. Daca ieri acesta era…

- Pretul titeiului Brent a scazut cu 0,3%, la 91,80 dolari pe baril, dupa ce a atins marti 99,50 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din septembrie 2014. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu 11 centi, sau 0,1%, la 92,20…

- Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile…

- Prețul petrolului este in creștere și nimic nu pare sa ii opreasca ascensiunea. In perioada decembrie - ianuarie, petrolul Brent a urcat cu aproximativ 11 dolari pe baril, iar de la inceputul lunii februarie a crescut cu aproape aceeași valoare, susținut de ingrijorarile legate de aprovizionare,…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Cotațiile și prețul final al petrolului au continuat sa creasca miercuri și au depașit pragul de 90 dolari pe baril pentru prima oara in ultimii 7 ani, in condițiile in care tensiunile crescande dintre Rusia și Ucraina provoaca neliniște pe piața cu privire la eventuale intreruperi in aprovizionare.…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…