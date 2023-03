Preţurile petrolului au scăzut vineri cu circa 2,5%, influenţate de evoluţia negativă a titlurilor bancare europene Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,85 dolari, sau cu 2,4%, pana la 74,06 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 1,79 dolari, sau cu 2,5%, la 68,23 dolari pe baril. Ambele valori de referinta, care au coborat cu peste 4% la inceputul sesiunii, au incheiat totusi saptamana in crestere, dupa ce saptamana trecuta au inregistrat cele mai mari scaderi saptamanale din lunile ultimele luni, din cauza tulburarilor din sectorul bancar si a ingrijorarilor cu privire la o posibila recesiune. ”Evoluam in paralel cu factori macroeconomic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

