- Pretul petrolului Brent cu livrare in septembrie, ale carui contracte expirp vineri, a urcat cu 3,29 dolari, sau cu 3,1%, la 110,43 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel din 5 iulie. Contractul mai activ, aferent lunii octombrie, a avansat cu 4,42 dolari, la 106,25 dolari pe baril.…

- Astazi, preturile petrolului au scazut cu aproximativ 3 dolari pe baril. Acest lucru s-a intamplat din cauza stocurilor mai mari de benzina din SUA si dupa ce o majorare a dobanzii cheie de catre Banca Centrala Europeana (BCE) a starnit ingrijorare privind cererea, in timp ce reluarea livrarilor de…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Scaderea brusca a urmat unei luni de tranzactionare volatila, in care investitorii au vandut pozitii pe piata petrolului, din cauza temerilor ca cresterile agresive ale ratelor dobanzii pentru a opri inflatia vor declansa o recesiune economica care va reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru…

- Bancile centrale din intreaga lume majoreaza ratele dobanzilor pentru a tempera inflatia, starnind temeri ca cresterea costurilor indatorarii ar putea sufoca cresterea, in timp ce testarea in masa pentru Covid-19 la Shanghai, saptamana aceasta, a fost un motiv de ingrijorare cu privire la posibilele…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta…

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 2 centi, pana la 112,06 dolari pe baril, pana la ora 15:07 GMT (18:07 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) pentru luna iunie a crescut cu 22 de centi, sau cu 0,2%, la 112,43 dolari pe…