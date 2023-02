Prețurile petrolului au scăzut pentru a treia zi consecutiv! Sunt îngrijorări mari în piață Prețurile petrolului au scazut miercuri pentru a treia sesiune de tranzacționare din cauza ingrijorarilor ca ratele dobanzilor vor crește mai mult și vor reduce cererea de combustibil. Se așteapta ca Rezerva Federala a SUA sa maresca in cursul zilei de ai ratele dobanzilor, starnind ingrijorari privind o creștere economica globala mai scazuta și, implicit, o cerere de combustibil mai mica, scrie Reuters. Contractele futures pe țițeiul Brent pentru livrare in aprilie au scazut cu 30 de cenți, pana la 82,75 dolari pe baril, pana la 0721 GMT, dupa ce au inregistrat o scadere de 1,2% marți. Contractele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2%, pana la cel mai scazut nivel din ultima saptamana, din cauza cresterii stocurilor de titei din SUA cu mult peste estimari si a asteptarilor privind noi cresteri ale ratei dobanzii de politica monetara, desi previziunile pentru o crestere mai…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in martie au scazut cu 2,06 dolari, sau 2,3%, la 86,13 dolari pe baril. Titeiul american a scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,8%, la 80,13 dolari pe baril. Activitatile de afaceri din SUA s-au contractat in ianuarie pentru a saptea luna consecutiv,…

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 93 de centi, sau cu 1,1%, pana la 84,96 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au consemnat a saptea sesiune consecutiva pozitiva, crescand cu 1,25 dolari, sau cu 1,6%, la 79,64 dolari pe baril. Pretul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,2%, la 78,51 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 0,1%, la 73,77 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, ambele contracte au coborat cu peste 8%, in contextul in care pietele energiei…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Prețurile petrolului au crescut luni dupa ce țarile OPEC+ și-au menținut stabile țintele de producție inaintea interdicției Uniunii Europene și a plafonului de preț pentru țițeiul rusesc.In acelasi timp, un semn pozitiv privind cererea de combustibil l-a reprezentat atenuarea restrictiilor…