Preţurile petrolului au scăzut miercuri, de teamă că un acord privind producţia între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe va mări oferta Declinul s-a accentuat dupa ce date guvernamentale din SUA au aratat ca cererea de benzina a scazut considerabil saptamana trecuta. In timp ce Administratia pentru informatii din domeniul energiei a anuntat ca stocurile au scazut peste asteptari, pentru a opta oara consecutiv, declinul a fost umbrit de incetinirea cererii de benzina. Stocurile de carburanti din SUA au crescut chiar daca productia rafinariilor a scazut usor. Stocurile americane de benzina au urcat cu 1 milion de barili, comparativ cu asteptarile pentru un declin de 1,8 milioane de barili. Pretul petrolului Brent a scazut cu 1,1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

