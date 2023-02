Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu aproximativ 2%, la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână Stocurile de titei din SUA au crescut cu 16,3 milioane de barili saptamana trecuta, pana la 471,4 milioane de barili, cel mai mare nivel din iunie 2021, a anuntat Administratia de Informatii Energetice (EIA) din SUA. Aceasta a fost mult mai mare decat cresterea de 1,2 milioane de barili pe care analistii au estimat-o intr-un sondaj Reuters si peste cresterea de 10,5 milioane de barili prezentata in datele de la American Petroleum Institute (API), un grup comercial din industrie. Analistii au spus ca o ajustare neobisnuit de mare a aprovizionarii cu titei in datele EIA a contribuit la cresterea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

