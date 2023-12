Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a inchis in declin cu 49 de centi, la 81,96 dolari pe baril, dar in timpul sedintei a atins un minim de 78,41. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 67 de centi, la 77,10 dolari pe baril, dupa ce a pierdut peste 5% in timpul sedintei, pana la un minim…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,1%, pana la 85,82 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,48 dolari, sau cu 2,9%, la 83,49 dolari pe baril. Preturile pentru petrolul Brent si WTI au crescut luni cu peste 3,50 dolari,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel global, au scazut cu aproximativ 10 dolari pe baril in mai putin de 10 zile, dupa ce s-au apropiat de 100 de dolari la sfarsitul lunii septembrie. Scaderea procentuala combinata din ultimele doua zile este cea mai puternica din luna mai…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international au fost tranzactionate vineri, la Londra, in declin cu 0,3% in scadere la 93,46 dolari pe baril, in timp ce contractele futures din SUA West Texas Intermediate au fost putin modificate, la 90,09 dolari. Atat contractul Brent,…

- Preturile petrolului au crescut marti cu aproximativ 2%, pana la maximele ultimelor 10 luni, din cauza perspectivelor mai dificile de aprovizionare. Vladimir Putin, impreuna cu șeicii din Arabia Saudita au pus la cale un plan de scadere a producției, tocmai pentru a crește prețurile la nivel mondial,…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 1%, pana la maximul ultimelor noua luni, din cauza cresterii contractelor futures pentru motorina in SUA si a ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu petrol, dupa ce Arabia Saudita si Rusia au extins reducerile voluntare ale productiei in aceasta…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 76 de centi, sau cu 0,9%, pana la 90,68 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 67 de centi, sau cu 0,8%, la 87,54 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri pentru titei au ramas supracumparate din punct…