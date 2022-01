Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de nave Marinei militare ruse au iesit luni in Marea Baltica pentru exercitii, a anuntat agentia de presa RIA, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si al informatiilor potrivit carora Statele Unite ar putea trimite trupe suplimentare in regiune,…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de "exacerbarea" tensiunilor cu "isterie" prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire

- Cotațiile petrolului au urcat la nivel mondial cu 14% de la inceputul acestui an, ajungand la 89 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii șapte ani, dupa o creștere de 50% in 2021, potrivit datelor Reuters.Experții se așteapta la creșteri pana la 100 sau chiar 125 de dolari pe baril in acest…

- Statele Unite, pe langa sanctiunile economice, sunt pregatite sa-si sporeasca prezenta militara in Europa de Est daca Rusia ataca Ucraina, a declarat luni un inalt oficial de la Casa Alba, citat de AFP.

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…