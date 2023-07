Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut in al doilea trimestru cu 6,3%, in termeni anuali, in comparatie cu previziunile analistilor de 7,3%, deoarece recuperarea post-pandemie si-a pierdut din avant. ”PIB-ul a fost sub asteptari, asa ca va face putin pentru a atenua preocuparile legate de economia chineza”, a declarat Warren Patterson, seful de cercetare a marfurilor la ING. Pretul titeiului Brent a scazut cu 1,11 dolari sau cu 1,4%, pana la 78,78 dolari pe baril. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate au scazut cu 1,06 dolari, sau cu 1,4%, la 74,35 dolari, intr-o a doua zi consecutiva…