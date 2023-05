Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,27 dolari, sau cu 1,6%, pana la 79,06 dolari pe baril Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,39 dolari, sau cu 1,8%, ajungand la 75,39 dolari pe baril. Activitatea de productie a Chinei a scazut in mod neasteptat in aprilie, au aratat datele oficiale publicate duminica, prima contractie din decembrie a indicelui directorilor de achizitii din sectorul productiv. Rezerva Federala a SUA, care se intruneste in perioada 2-3 mai, este de asteptat sa majoreze ratele dobanzilor cu inca 0,25 de puncte procentuale. Dolarul american a crescut…