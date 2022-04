Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 5,74 dolari, sau cu 5,8%, la 104,22 dolari pe baril pana la ora 17:48 GMT (20:48 ora Romaniei). Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a crescut cu 5,90 dolari, sau cu 6,3%, la 100,19 dolari pe baril. Luni, ambele benchmark-uri…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru Energie…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 4,35 dolari, sau cu 4,2%, la 98,43 dolari pe baril pana la ora 17:46 GMT (20:46 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 3,75 dolari, sau cu 3,8%, la 94,51 dolari pe baril,…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Cotațiile și prețul final al petrolului au continuat sa creasca miercuri și au depașit pragul de 90 dolari pe baril pentru prima oara in ultimii 7 ani, in condițiile in care tensiunile crescande dintre Rusia și Ucraina provoaca neliniște pe piața cu privire la eventuale intreruperi in aprovizionare.…