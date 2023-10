Stiri pe aceeasi tema

- Fed a lasat neschimbata dobanda de referinta, dar si-a inasprit atitudinea conservatoare, anticipand o noua crestere a dobanzii pana la sfarsitul anului, iar politica monetara va fi semnificativ mai stricta in 2024, decat anticipa anterior. Asa cum au facut si in iunie, factorii de decizie ai Fed inca…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC.Contractele futures…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 1%, pana la maximul ultimelor noua luni, din cauza cresterii contractelor futures pentru motorina in SUA si a ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu petrol, dupa ce Arabia Saudita si Rusia au extins reducerile voluntare ale productiei in aceasta…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 76 de centi, sau cu 0,9%, pana la 90,68 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 67 de centi, sau cu 0,8%, la 87,54 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri pentru titei au ramas supracumparate din punct…

- Stocurile de titei din SUA s-au redus in ultima saptamana cu 17 milioane de barili, cea mai mare scadere a stocurilor de titei din SUA, conform inregistrarilor care dateaza din 1982, a anuntat miercuri Administratia pentru Informatii in Energie (EIA). Declinul a fost determinat de cresterea activitatilor…

- Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut in al doilea trimestru cu 6,3%, in termeni anuali, in comparatie cu previziunile analistilor de 7,3%, deoarece recuperarea post-pandemie si-a pierdut din avant. ”PIB-ul a fost sub asteptari, asa ca va face putin pentru a atenua preocuparile legate de economia…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,21 dolari, sau cu 1,6%, la 77,73 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,23 dolari, sau cu 1,7%, la 73,03 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au incheiat ziua la cele mai ridicate niveluri din 24 mai,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 91 de centi, sau cu 1,2%, pana la 75,74 dolari pe baril, dupa un castig de 0,5% in ziua precedenta. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 70,97 dolari pe baril, dupa ce miercuri a crescut cu 2,9%…