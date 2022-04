Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut joi, inversand tendinta ascendenta din prima parte a sedintei, pe fondul incertitudinii daca zona euro va putea sanctiona efectiv exporturile de energie rusa si dupa ce tarile consumatoare au anuntat o eliberare uriasa de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Vanzarile s-au accelerat pana la inchidere, indicele de referinta Brent si indicele West Texas Intermediate, de referinta pe piata din SUA, atingand cele mai scazute niveluri de inchidere din 16 martie. Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile in declin cu 5,57 dolari, sau cu 5.2%, la $101,07…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 7,13 dolari, sau cu 5,9%, la 113,52 dolari pe baril pana la ora 17:04 GMT (20:00 ora Romaniei). Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, au scazut cu 6,77 dolari, sau cu 5,9%, la 107,13 dolari pe baril.…

- Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, in urma anuntului OPEC+ de majorare a productiei conform unui acord anterior al producatorilor, in pofida presiunilor din partea consumatorilor de top, precum Statele Unite si India, de a creste livrarile mai rapid, dupa ce preturile au crescut la cele mai…

- Dupa o creștere cu 50% in 2021, prețul barilului de petrol va urca si mai mult in acest an din cauza lipsei capacitatii de productie si investitiile limitate in sector, spun spcialiștii. Aceștia prevad ca prețul țițeiului ar putea ajunge, in 2022, la peste 100 de dolari pe baril, transmite Reuters,…