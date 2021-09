Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu 2%, din cauza aversiunii fata de risc a investitorilor si a aprecierii dolarului, care face achizitiile de titei mai costisitoare pentru detinatorii de alte monede, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1% din cauza progreselor lente de reluare a productiei in Golful Mexic, dupa distrugerile provocate de uraganul Ida, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,2%, la 72,58 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West…

- Preturile petrolului au crescut miercuri pentru a treia zi consecutiv, cu circa 1%, dupa datele ale guvernului american potrivit carora cererea de carburanti a urcat la cel mai ridicat nivel atins de la debutul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a avansat cu…

- Piata petrolului a avut o evolutie ascendenta in prima jumatate a anului 2021, dar a scazut cu circa 15% de la inceputul lunii iulie. Valul recent al infectiilor de coronavirus la nivel mondial a redus calatoriile globale si pune in pericol activitatile economice, chiar in perioada in care marii producatori…

- Preturile petrolului au scazut joi, dupa avertismentul Agentiei Internationale pentru Energie (AIE) privind impactul raspandirii variantei Delta a coronavirusului asupra redresarii cererii de titei la nivel global, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 13…

- Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa ce Reuters a relatat ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite ar fi ajuns la un compromis referitor la nivelul productiei care ar debloca acordul OPEC+ privind cresterea livrarilor la nivel global. Aceasta in conditiile in care statele lumii isi revin…

- Declinul s-a accentuat dupa ce date guvernamentale din SUA au aratat ca cererea de benzina a scazut considerabil saptamana trecuta. In timp ce Administratia pentru informatii din domeniul energiei a anuntat ca stocurile au scazut peste asteptari, pentru a opta oara consecutiv, declinul a fost umbrit…

- La cresterea cotatiilor au contribuit si incertitudinile privind relansarea acordului nuclear al Occidentului cu Iranul, din 2015, care ar putea duce la eliminarea sanctiunilor SUA asupra exporturilor iraniene de titei. Pretul petrolului Brent a inchis in crestere cu 0,5%, la 75,56 dolari pe baril,…