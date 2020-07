Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, s-a aparat marti in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor, condusa de democrati, negand acuzatiile ca a abuzat de puterea sa pentru a-i ajuta pe asociatii presedintelui Donald Trump si pentru a sustine realegerea acestuia, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat luni sa ii scuteasca pe „electorii neloiali” din Colegiul Electoral, care decid rezultatul alegerilor prezidentiale, de respectarea legilor statelor care ii obliga sa sprijine candidatul iesit invingator in votul popular dintr-un stat, relateaza Reuters.

- Petrolul a scazut joi sub 40 de dolari barilul, dupa o reducere cu peste 5% in sesiunea anterioara, intrucat stocurile de petrol din SUA sunt la un nivel record, iar o creștere a cazurilor de coronavirus pun sub semnul intrebarii recuperarea cererii de combustibil, anunța Reuters.Petrolul…

- Prima Doamna Melania Trump ar putea fi cel mai dur inamic al presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, mai dur decat Joe Biden, speculeaza la CNN experti, care evoca un detaliu tulburator al comunicarii First Lady, relateaza revista franceza Gala.In contextul…

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera în contextul în care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in aprilie, pentru a treia luna consecutiv, afectat de impactul economic si logistic al pandemiei de coronavirus, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.FAO publica…