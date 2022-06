Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,06 dolari, ajungand la 122,01 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate a fost tranzactionat in declin cu 84 de centi, ajungand la 120,67 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au inregistrat in continuare castiguri saptamanale, de 1,9% pentru Brent…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Fluxurile de gaze rusesti catre Europa prin Ucraina au scazut cu un sfert dupa ce Kievul a oprit utilizarea unei rute majore de tranzit, dand vina pe interferenta fortelor ruse de ocupare. Este pentru prima data cand exporturile prin Ucraina au fost perturbate de la invazie. Pretul titeiului Brent a…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…

- Pretul titeiului Brent a scazut vineri cu 2 dolari, sau cu 1,85%, la 106,32 dolari pe baril, pana la ora 17:40 GMT (20:40 ora Romaniei). Cotatia titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,01 dolari, sau cu 1,94%, pana la 101,80 dolari. Fondul Monetar International,…