- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 75,33 dolari pe baril. Contractul mai putin tranzactionat pe termen de o luna, care expira vineri, a crescut cu 56 de centi, la 74,90 dolari pe baril. Contractul a scazut cu 6% in cele trei…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iulie a scazut cu 1,66 dolari, sau cu 2,3%, la 70,12 dolari pe baril, in ultima sa zi de tranzactionare.…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,07 dolari, sau cu 2,8%, la 75,27 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,00 dolari, sau cu 2,9%, la 70,27 dolari pe baril. Astfel, contractele Brent si WTI au inchis ls cel mai ridicat nivel…

- Reducerea dobanzii din China, menita sa aduca un impuls unei redresari ezitante post-pandemie in a doua mare economie din lume si cel mai mare importator de titei, este probabil sa creasca cererea de petrol. Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 2,51 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,35…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%, la 73,34 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 54 de centi, sau cu 0,8%, la 68,92 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu peste 2 dolari mai…

- Preturile petrolului au scazut marti, retragandu-se dupa castigurile puternice din ultimele doua sesiuni de tranzactionare, din cauza datelor slabe despre importurile Chinei si a ingrijorarilor cu privire la cresterea economica din SUA, turbulentele din sectorul bancar si discutiile de la Washington…

- Preturile petrolului au scazut cu 4- miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 2,99 dolari, sau cu 4%, la 72,33 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins la inchiderea bursei din decembrie 2021, iar in timpul tranzactiilor au atins un minim al sesiunii de 71,70 dolari pe baril, cel mai redus nivel din 20 martie. Pretul titeiului…