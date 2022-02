Stiri pe aceeasi tema

- Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 55 de centi, pana la 94,99 dolari pe baril, dupa ce in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din octombrie 2014, de 96,16 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 85 de centi, pana la 93,95 dolari pe…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Statele Unite ameninta Belarusul ca se expune unei riposte ”rapide” si ”ferme” în cazul în care permite Rusiei sa foloseasca teritoriul belarus pentru a ataca Ucraina, relateaza AFP. ”La fel cum am spus de clar Rusiei ca va plati scump” o eventuala…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia în cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete în regiune, a declarat sâmbata o înalta oficialitate din administratia americana,…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…