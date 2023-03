Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 3,04%, la 72,43 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,13 dolari sau cu 3,1%, la 66,22 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele benchmark-uri au scazut cu peste 3 dolari pe baril. Pretul…