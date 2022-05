Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut cu aproape 5% miercuri, dupa un declin de aproape 10% in ultimele doua sesiuni, sustinute de preocuparile privind aprovizionarea, pe fondul reducerii fluxurilor de gaze rusesti catre Europa, in timp ce Uniunea Europeana a lucrat la obtinerea sprijinului statelor membre…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o interdicție treptata a importurilor de petrol din Rusia, in cadrul unui nou pachet de sancțiuni, relateaza Reuters, citeaza digi24.ro.„Astazi vom propune interzicerea petrolului rusesc din Europa.

- Seful executivului Uniunii Europene a propus miercuri un embargo petrolier esalonat asupra Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, precum si sanctionarea principalei banci rusesti si interzicerea televiziunilor rusesti, in incercarea de a accentua izolarea Moscovei, relateaza Reuters.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o interdicție treptata a importurilor de petrol din Rusia, in cadrul unui nou pachet de sancțiuni, relateaza digi24.ro cu referire la Reuters .

- Preturile petrolului au scazut joi, inversand tendinta ascendenta din prima parte a sedintei, pe fondul incertitudinii daca zona euro va putea sanctiona efectiv exporturile de energie rusa si dupa ce tarile consumatoare au anuntat o eliberare uriasa de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de luni in crestere cu peste 7%, cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, urcand la peste 115 dolari pe baril, in conditiile in care tarile Uniunii Europene nu au fost de acord cu privire la posibilitatea de a se alatura Statelor Unite intr-un…

- Administrația Biden este dispusa sa mearga mai departe cu interzicerea importurilor de petrol rusesc in Statele Unite fara participarea aliaților din Europa, au declarat pentru Reuters doua surse familiazate cu chestiunea, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi…