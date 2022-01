Preţurile petrolului au înregistrat în 2021 cele mai mari creşteri anuale după 2016 Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut vineri cu 70 de centi, sau cu 0,9%, pana la 78,85 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 84 de centi, sau cu 1,09%, la 76,15 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a incheiat anul in urcare cu aproximativ 52%, cel mai mare castig din 2016, in timp ce pretul petrolului WTI a avansat 57%, aceasta fiind cea mai puternica performanta din 2009, cand preturile au crescut cu peste 70%. Ambele contracte au atins varful din 2021 in octombrie, petrolul Brent la 86,70 dolari barilul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sunt in alerta, dupa ce o noua versiune ”invizibila” a Omicron a aparut. Aceasta nu poate fi distinsa de alte variante cu ajutorul testelor RT-PCR. Noua tulpina are multe mutații în comun cu Omicron standard, însa îi lipsește o anumita modificare genetica ce…

- Preturile petrolului au crescut marti, continuand avansul de aproape 5% din ziua precedenta, ca urmare a relaxarii ingrijorarilor legate de impactul variantei de coronavirus Omicron asupra cererii globale de combustibil, in timp ce discutiile cu Iranul referitoare la relansarea acordului au stagnat,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau cu 2%, la 74,57 dolari pe baril, dupa ce au inregistrat luni un castig de 4,6%. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,71 dolari, sau 2,5%, la 71,20 dolari pe baril, in urma unui avans de 4,9% in sesiunea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat joi ca noua varianta a Covid-19 ar putea avea o rezistenta mai mare la vaccinuri din cauza mutatiilor sale, desi a subliniat ca sunt necesare investigatii suplimentare. Pretul petrolului WTO, de referinta pe piata americana, a coborat cu 11,8%, sau cu 9,28…

- Contractele pentru petrolului Brent cu livrare in ianuarie au scazut cu 2,8%, la 79 de dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in decembrie, a coborat cu 3,2%, la 76,47 dolari pe baril, in ultima zi de tranzactionare. Petrolul Brent a…

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- Preturile petrolului si-au revenit joi si au inchis in crestere, recuperand pierderile inregistrate in timpul tranzactiilor, pietele considerand ca este improbabil ca Statele Unite sa elibereze din rezervele de petrol pastrate pentru situatii de urgenta sau sa interzica exporturile pentru a compensa…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1,1% si au inchis la 81,95 dolari pe baril, in timp ce petrolul de referinta pe piata americana a avansat tot cu 1,1%, la 78,30 dolari pe baril. Pe parcursul sedintei, ambele contraxte coborasera cu 2 dolari pe baril. Departamentul pentru Energie…