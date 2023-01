Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,2%, la 78,51 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 0,1%, la 73,77 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, ambele contracte au coborat cu peste 8%, in contextul in care pietele energiei…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,18 dolari, sau cu 2,6%, la 83,39 dolari. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,28 dolari, sau cu 2,9%, la 77,70 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au crescut anterior cu peste 2 dolari, dar si-au inversat directia.…

- Preturile petrolului au crescut vineri, dar pe ansamblul saptamanii au scazut, dupa ce autoritatile sanitare din China au atenuat unele dintre restrictiile dure ale tarii legate de Covid-19, marind speranta imbunatatirii activitatii economice si a cererii in principalul importator de titei din lume,…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 5-, pe fondul incertitudinii privind viitoarele cresteri ale dobanzii de referinta de catre Rezerva Federala (Fed) a SUA, in timp ce au fost sustinute de apropierea intrarii in vigoare a interzicerii de catre Uniunea Europeana…

- Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la…

- Pierderile au fost insa limitate de ingrijorarea cu privire la oferta stransa. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,5%, pana la 94,67 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,0%, pana la…