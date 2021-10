Stiri pe aceeasi tema

- Pretul contractelor pe termen de o luna, care au atins 85,10 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, a consemnat un avans saptamanal de 3%, a sasea crestere saptamanala consecutiva. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,2%,…

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- Reprezentantii OPEC si ai aliatilor sai, reuniti in cadrul OPEC+, se vor intalni luni. Grupul retrage treptat restrictiile aplicate productiei de titei anul trecut, desi surse apropiate situatiei au spus ca acestia se gandesc sa faca mai mult pentru cresterea livrarilor. Pretul petrolului Brent a urcat…

- Cererea de carburanti este in crestere, iar traderii anticipeaza ca producatorii majori de petrol vor mentine oferta scazuta, la reuniunea de saptamana viitoare a OPEC. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 0,9%, la 78,78 dolari pe baril, dupa ce a urcat pana la 80,75 dolari pe baril, cel mai ridicat…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril, dupa ce a atins un minim al sedintei de 73,52 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,3%, la 70,29 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a coborat pana…

- Preturile petrolului au scazut luni cu 2%, din cauza aversiunii fata de risc a investitorilor si a aprecierii dolarului, care face achizitiile de titei mai costisitoare pentru detinatorii de alte monede, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1% din cauza progreselor lente de reluare a productiei in Golful Mexic, dupa distrugerile provocate de uraganul Ida, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,2%, la 72,58 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West…

- Preturile petrolului au crescut miercuri pentru a treia zi consecutiv, cu circa 1%, dupa datele ale guvernului american potrivit carora cererea de carburanti a urcat la cel mai ridicat nivel atins de la debutul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a avansat cu…