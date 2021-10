Preţurile petrolului au închis vineri aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani Reprezentantii OPEC si ai aliatilor sai, reuniti in cadrul OPEC+, se vor intalni luni. Grupul retrage treptat restrictiile aplicate productiei de titei anul trecut, desi surse apropiate situatiei au spus ca acestia se gandesc sa faca mai mult pentru cresterea livrarilor. Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,2% si a inchis la 79,28 dolari pe baril, in a patra saptamana de cresteri. Cotatia petrolului WTI, de referinta pe piata din SUA, a avansat cu 85 de centi, la 75,88 dolarui pe baril, consemnand a sasea saptamana de evolutii ascendente. Pretul petrolului Brent a crescut cu pese 50% in acrst… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

