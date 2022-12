Stiri pe aceeasi tema

- Cotația țițeiului rusesc scade puternic (-18%), sub valoarea plafonului de 60 de dolari/baril impus de Occident. Rusia ia in considerare un nivel minim de vanzare al acestuia.In tranzacțiile de miercuri dimineața, țițeiul european de referința (Brent) a coborat la o valoare de sub 79 de dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3-, la cele mai reduse niveluri de inchidere din acest an, iar titeiul Brent a terminat ziua la sub 80 de dolari pe baril pentru a doua oara in 2022, din cauza ingrijorarilor investitorilor provocate de incertitudinile economice, transmite Reuters. Contractele…

- Uniunea Europeana a convenit vineri sa plafoneze preturile petrolului rusesc livrat pe mare la 60 de dolari pe baril. Rusia, pe fondul atacului sau din Ucraina, a avertizat ca un plafon al pretului petrolului ar putea face ravagii pe pietele energetice si ar putea impinge preturile marfurilor si mai…

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- Prețurile petrolului Brent au stabilit un anti-record – costul contractelor futures din ianuarie la bursa ICE din Londra a scazut sub 82 de dolari pe baril pentru prima data dupa 11 ianuarie, potrivit datelor de pe site. La ora 5:54, ora Moscovei, prețul contractului futures a scazut la 81,07 dolari…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in ianuarie au scazut cu 2,95 dolari, sau cu 3,3%, pana la 85,41 dolari pe baril. Pretul petrolului US WTI a scazut cu 3,01 dolari, sau cu 3,7%, la 77,94 dolari pe baril. La inceputul tranzactiilor, ambele contracte au crescut cu peste 1 dolar…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…

- Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la…