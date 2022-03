Preţurile petrolului au închis luni în creştere cu peste 7% Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis la 115,62 dolari pe baril, in crestere cu 7,69 dolari sau cu 7,12%, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, s-au stabilit la 112,12 dolari pe baril, in crestere cu 7,42 dolari sau cu 7,09%. Un astfel de embargo ”ar putea fi precipitarea problemelor globale din punctul de vedere al aprovizionarii”, a spus John Kilduff, partener la firma Again Capital. Avand in vedere incertitudinea cu privire la potentiala interzicere de catre UE a importurilor de petrol rusesc, contractele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

