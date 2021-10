Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului si-au revenit joi si au inchis in crestere, recuperand pierderile inregistrate in timpul tranzactiilor, pietele considerand ca este improbabil ca Statele Unite sa elibereze din rezervele de petrol pastrate pentru situatii de urgenta sau sa interzica exporturile pentru a compensa…

- Reprezentantii OPEC si ai aliatilor sai, reuniti in cadrul OPEC+, se vor intalni luni. Grupul retrage treptat restrictiile aplicate productiei de titei anul trecut, desi surse apropiate situatiei au spus ca acestia se gandesc sa faca mai mult pentru cresterea livrarilor. Pretul petrolului Brent a urcat…

- Preturile petrolului au crescut luni pentru a cincea zi consecutiv, iar cotatia petrolului Brent se afla la cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, indreptandu-se spre 80 de dolari pe baril. Cresterile sunt determinate de ingrijorarea investitorilor legata de oferta limitata, in timp ce cererea…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,8%, la 79,47 dolari pe baril, dupa trei saptamani de cresteri. Contractele futures pentru petrolui WTI, de referinta in Statele Unite, au avansat cu 2%, la 75,42 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din luna iulie, dupa cinci saptamani de cresteri. Goldman…

- Preturile petrolului au urcat luni la la cele mai ridicate niveluri din ultimele sase saptamani, din cauza volumul scazut al productiei din Statele Unite la doua saptamani dupa uraganul Ida si din cauza temerilor ca o noua furtuna ar putea afecta productia in Texas in aceasta saptamana, transmite…

- Preturile petrolului au scazut joi, dupa avertismentul Agentiei Internationale pentru Energie (AIE) privind impactul raspandirii variantei Delta a coronavirusului asupra redresarii cererii de titei la nivel global, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 13…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 13 centi, la 71,31 dolari pe baril, inversand cresterea pana la un maxim al zilei de 71,90 dolari pe baril. Contractele pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, au coborat cu 16 centi, la 69,09 dolari pe baril. Raportul…

- Cresterea din ultimul a cotatiilor petrolului s-a temperat in ultimele doua saptamni, din cauza perspectivei ca nivelul ofertei sa submineze justificarea unor preturi ridicate. In conditiile in care varianta Delta a coronavirului continua sa se raspandeasca, fondurile de investitii si-au lichidiat luni…