Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,65 dolari, pana la 100,99 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 54 de centi, ajungand la 93,06 dolari pe baril. Ambele contracte au crescut si au scazut cu 1 dolar pe parcursul sesiunii. In ansamblu, pretul petrolului Brent a castigat 4,4% pe ansamblul saptamanii, in timp ce cotatie petrolului WTI a avansat cu 2,5%. Emiratele Arabe Unite au devenit cel mai recent membru OPEC+ care a declarat ca este aliniat cu gandirea Arabiei Saudite cu privire la pietele de titei, a declarat…