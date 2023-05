Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,05 dolari, sau cu 2,7%, pana la 76,96 dolari pe baril. Pretul titeiului West Texas Intermediate din SUA a crescut cu 1,97 dolari, sau cu 2,8%, pana la 72,83 dolari pe baril. ”Comertul puternic cu petrol de astazi are legatura cu asteptarile unui acord privind plafonul datoriei, probabil pana la sfarsitul acestei saptamani, care par sa ridice o povara pentru majoritatea claselor de active, inclusiv petrol”, a declarat Jim Ritterbusch, presedintele Ritterbusch and Associates in Galena, Illinois. Presedintele Joe Biden si liderul republican…