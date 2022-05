Atat titeiul Brent, cat si titeiul WTI, de referinta in Statele Unite, au crescut cu aproape 5 dolari pe baril in decurs de cateva ore, recuperand pierderile de la inceputul saptamanii. Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 1,45 dolari, in crestere cu 1,3%, la 110,57 dolari pe baril, la ora 16:32 GMT (19:32 ora Romaniei), dupa ce a atins un minim al sesiunii, de 105,75 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iunie au crescut cu 66 de centi, pana la 110,16 dolari, dupa ce scazusera anterior la 105,13…