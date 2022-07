Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de titei din SUA au scazut cu 4,5 milioane de barili saptamana trecuta, in conditiile in care exporturile au crescut la un maxim istoric din cauza cotatiei mai mici a titeiului american fata de petrolul Brent, de referinta la nivel international, a anuntat miercuri Administratia pentru Informatii…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Scaderea brusca a urmat unei luni de tranzactionare volatila, in care investitorii au vandut pozitii pe piata petrolului, din cauza temerilor ca cresterile agresive ale ratelor dobanzii pentru a opri inflatia vor declansa o recesiune economica care va reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru…

- Bancile centrale din intreaga lume majoreaza ratele dobanzilor pentru a tempera inflatia, starnind temeri ca cresterea costurilor indatorarii ar putea sufoca cresterea, in timp ce testarea in masa pentru Covid-19 la Shanghai, saptamana aceasta, a fost un motiv de ingrijorare cu privire la posibilele…

- Cotatia petrolului Brent a avansat cu 3,07 dolari, sau cu 2,8%, la 113,12 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 3,35 de dolari, sau cu 3,2%, la 107,62 dolari pe baril. ”Rezerva Federala a vorbit foarte ferm, ceea ce submineaza cresterea preturilor…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 2 centi, pana la 112,06 dolari pe baril, pana la ora 15:07 GMT (18:07 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) pentru luna iunie a crescut cu 22 de centi, sau cu 0,2%, la 112,43 dolari pe…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…