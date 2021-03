Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile petrolului au pierdut majoritatea cresterilor consemnate in sedinta precedenta, determinate de stirile privind esuarea unei nave comerciale de mari dimensiuni in canalul Suez. Investitorii ignora acum acest blocaj, avand in vedere ca numai o mica parte din titeiul mondial este livrat prin…

- Cresterea a fost sustinuta si de date din SUA referitoare la reluareaactivitatilor de rafinare, care sugereaza ca rafinariile si-au revenit in mare parte dupa valul de frig produs in texas in luna februarie. Pretul petrolului Brent a urcat cu 5,6%, la 64,17 dolari pe baril, dupa declinul de 5,9% consemnat…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,2%, la 68,84 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel dupa ianuarie 2020. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata din SUA, a avansat cu 2,9%, la 65,70 dolari pe baril, dupa ce pe parcursul sedintei…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1.1%, la 63,70 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 1,5%, la 60,57 dolari pe baril. Activitatile fabricilor chineze au incetinit in februarie la cel mai scazut ritm din ultimele…

- Prețurile petrolului au crescut joi, pentru a patra sesiune consecutiva, la cel mai inalt nivel din ultimele 13 luni, susținute de politicile de relaxare monetara și de producția mai mica din Statele Unite, anunța Reuters.

- Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34…

- Preturile petrolului au urcat, joi, la maximele ultimelor 11 luni, ignorand protestele din SUA Preturile petrolului au atins, joi, maxime ale ultimelor 11 luni, ignorand tulburarile din Statele Unite, pietele concentrandu-se pe angajamentul Arabiei Saudite de a reduce productia de titei peste asteptari.…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor 54,90 dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins de dinainte de prima carantina pentru Covid-19 din Occident. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA,…