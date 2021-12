Preţurile petrolului au crescut vineri cu 2%, dar la nivelul săptămânii au scăzut Pierderile mari inregistrate pe parcursul saptamanii au facut inca ca ambii indici de referinta sa consemneze declin pentru a sasea saptamana consecutiv, pentru prima oara din noiembrie 2018. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 2,2%, la 71,20 dolari pe baril, in timp ce petrolul WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 1,7%, la 67,64 dolari pe baril. Organizatia Statelor Producatoare de Petrol (OPEC) , impreuna cu Rusia si aliatii lor, reuniti in OPEC+, au surprins joi pietele, cand au mentinut planul de a suplimenta livrarile cu 400.000 de barili pe zi in ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

