Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,05 dolari, sau 3,5%, la 89,32 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 3,65 dolari, sau cu 4,7%, pana la 82,15 dolari pe baril. Analistii au spus ca preturile petrolului, in scadere cu peste 22% in trimesturl al treilea , ar putea sa atinge plafonul minim, deoarece cererea chineza arata semne de revenire si vanzarile de rezerve strategice din SUA se incheie. ”Cred ca atingem nivelul minim, dar preturile vor continua sa fie exceptional de volatile si iar banii speculativi ar putea…