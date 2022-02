Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Lipsa capacitatii de productie in unele tari a facut ca suplimentarea livrarilor de catre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa fie sub cresterea permisa in baza unui pact cu aliatii sai. In ceea ce priveste cererea, presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat marti ca se…

- Piata petrolului a sovait in ultimele zile cu privire la cat de in serios trebuie luata amenintarea unei noi scaderi a cererii de carburanti. Varianta Omicron este mai transmisibila decat variantele anterioare de coronavirus, dar datele timpurii sugereaza ca provoaca forme mai usoare de boala. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau cu 2%, la 74,57 dolari pe baril, dupa ce au inregistrat luni un castig de 4,6%. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,71 dolari, sau 2,5%, la 71,20 dolari pe baril, in urma unui avans de 4,9% in sesiunea…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 2,2 dolari, la 82,74 dolari pe baril, iar pretul petrolului West Texas Intermediate crude (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 2,46 dolari, la 81,27 dolari pe baril. OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au decis joi sa mentina ritmul actual de crestere…

- Informatia, difuzata de televiziunea saudita Al Arabiya TV, a venit dupa reuniunea OPEC+ la care marii producatori de petrol au decis sa mentina ritmul actual al majorarilor lunare ale livrarilor, de 400.000 de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 29 de centi, la 81,80 dolari pe baril,…