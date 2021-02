Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au urcat, joi, la maximele ultimelor 11 luni, ignorand protestele din SUA Preturile petrolului au atins, joi, maxime ale ultimelor 11 luni, ignorand tulburarile din Statele Unite, pietele concentrandu-se pe angajamentul Arabiei Saudite de a reduce productia de titei peste asteptari.…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor 54,90 dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins de dinainte de prima carantina pentru Covid-19 din Occident. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA,…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,9%, inchizand la 53,60 de dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a avansat cu 4,9%, la 49,93 de dolari pe baril. Arrabia Saudita a decis ca va reduce productia in mod voluntar cu 1 milion de barili pe zi, in februarie si…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de…

- Cotatia barilului de petrol a crescut luni, titeiul Brent trecand pragul de 50 de dolari pe baril, pe fondul sperantelor ca introducerea vaccinurilor pentru Covid va stimula cererea globala de combustibili, in timp ce explozia la un tanc petrolier din Arabia Saudita a provocat ingrijorari cu privire…

- Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, la cele mai ridicate niveluri dupa luna martie, in urma informatiilor referitoare la un al treilea vaccin promitator, al AstraZeneca, care au marit sperantele intr-o revenire a cererii de carburanti, si a inceperii oficiale a perioadei de tranzitie a presedintelui…

- Franta a raportat un numar record de cazuri de coronavirus, amplificand ingrijorarile ca restrictiile suplimentare adoptate de guverne in Europa ar putea afecta cererea. In Statele Unite, democratul Joe Biden a trecut in fata presedintelui Donald Trump in Georgia si Pennsylvania, apropiindu-se de castigarea…