In privinta variantei omicron, cazurile din Africa de Sud au avut doar simptome usoare, iar cel mai reputat expert in boli infectioase din SUA, Anthony Fauci, a declarat la CNN ”ca pana acum nu pare sa aiba un grad mare de severitate”. Pretul petrolului Brent a crescut cu 2,93 dolari, sau cu 4,2%, la 72,81 dolari pe baril, in timp ce pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 1,43 dolari, sau 4,5%, la 69,24 dolari pe baril. Ambii indici au inregistrat saptamana trecuta a sasea scadere saptamanala consecutiva. ”Daca in urmatoarele zile sau saptamani se va dovedi ca omicron este…