- Pretul petrolului a depasit joi pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima data dupa 2014, dupa ce Rusia a atacat Ucraina , ceea ce a agravat ingrijorarile ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Barilul de titei Brent a…

- Preturile petrolului au crescut luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care s-au amplificat temerile ca Rusia ar putea ataca Ucraina in viitorul apropiat, transmite Reuters. Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 55 de centi, pana la 94,99 dolari pe baril,…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,5%, pana la 93,36 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor cel mai ridicat nivel din octombrie 2014, de 93,70 dolari. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 2,59 dolari, sau cu 2,9%, la 92,86 dolari pe…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, in urma anuntului OPEC+ de majorare a productiei conform unui acord anterior al producatorilor, in pofida presiunilor din partea consumatorilor de top, precum Statele Unite si India, de a creste livrarile mai rapid, dupa ce preturile au crescut la cele mai…

- Pretul titeiului a depasit azi 90 de dolari pe baril, dupa ce vineri a atins cel mai ridicat nivel din octombrie 2014 , in urma escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia si a limitarii productiei. La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 0,66 dolari,…

- Cotațiile și prețul final al petrolului au continuat sa creasca miercuri și au depașit pragul de 90 dolari pe baril pentru prima oara in ultimii 7 ani, in condițiile in care tensiunile crescande dintre Rusia și Ucraina provoaca neliniște pe piața cu privire la eventuale intreruperi in aprovizionare.…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Preturile petrolului au crescut luni cu peste 4-, ca urmare a reducerii ingrijorarilor legate de impactul economic al variantei omicron a coronavirusului si a probabilitatii scazute pentru o majorare iminenta a exporturilor iraniene de titei, transmite Reuters. In privinta variantei omicron, cazurile…