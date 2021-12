Titeiul si alte active cu risc, cum ar fi actiunile, au primit, de asemenea, un impuls dupa ce Fed a publicat o perspectiva economica optimista, ridicand optimismul investitorilor chiar daca banca centrala a SUA a semnalat incetarea stimulentelor monetare. ”Piata se temea de ceea ce urma sa faca Fed si, acum, ca stim cu ce avem de-a face, piata se redreseaza”, a declarat Phil Flynn, analist senior in Chicago. Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 1,76%, pana la 75,18 dolari pe baril, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 2, 1% la 72,39 dolari pe baril. Cererea…