Prețurile petrolului au crescut datorită unei întâlniri a Rusiei și Arabiei Saudite Preturile petrolului au crescut joi cu 2%, dupa ce au scazut la minimele ultimelor 15 luni la inceputul sesiunii, sustinute de informatii conform carora producatorii de top Arabia Saudita si Rusia s-au intalnit pentru a discuta modalitati de imbunatatire a stabilitatii pietei, transmite Reuters, citat de news.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,61 dolari, sau cu 2,2%, la 75,30 dolari pe baril.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

