Prețurile petrolului au crescut cu 2%: este problemă mare legată de aprovizionare Preturile petrolului au crescut luni cu peste 2%, preocuparile legate de aprovizionare, cauzate de productia mai scazuta a OPEC, tulburarile din Libia si sanctiunile impotriva Rusiei, depasind temerile privind o recesiune globala care ar afecta cererea, transmite Reuters.

