Preţurile petrolului au atins vineri maxime multi-anuale, după al treilea avans săptămînal consecutiv Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a inchis in urcare cu 62 de centi, la 70,91 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din octombrie 2018. Cresterea saptamanala a fost de 1,9%. ”Cererea isi revine mai rapid decat oferta si vom avea nevoie de o oferta mai mare pentru a satisface cererea respectiva”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

