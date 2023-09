Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international au fost tranzactionate vineri, la Londra, in declin cu 0,3% in scadere la 93,46 dolari pe baril, in timp ce contractele futures din SUA West Texas Intermediate au fost putin modificate, la 90,09 dolari. Atat contractul Brent, cat si WTI au inchis joi la cele mai inalte niveluri ale anului. Contractele petroliere au consemnat a treia saptamana pozitiva consecutiva. Cresterea preturilor vine pe fondul asteptarilor crescande pentru o oferta mai stransa, dupa ce Arabia Saudita si Rusia au luat masuri pentru a reduce livrarile…