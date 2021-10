OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la 82,56 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins 83,13 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a inchis in crestere cu 1,7%, la 78,93 dolari pe baril. In timpul sedintei, petrolul WTI a avansat cu peste 2%, la 79,48…