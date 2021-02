Preţurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimul an, de aproape 60 de dolari pe baril Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins 59,79 dolari pe baril. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 1%, la 56,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat pana la 57,29 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel consemnat din 22 ianuarie 2020. Pe ansamblul saptamanii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

