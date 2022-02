Stiri pe aceeasi tema

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Pretul titeiului Brent a scazut cu 0,3%, la 91,80 dolari pe baril, dupa ce a atins marti 99,50 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din septembrie 2014. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu 11 centi, sau 0,1%, la 92,20…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Rusia a precizat ca nu dorește declanșarea unui razboi dar negociaza in prezent „cu pistolul pe masa” prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, a declarat ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, informeaza Reuters . Diplomatul american a apreciat drept „extraordinara” masarea a zeci de mii…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…