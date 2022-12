Prețurile petrolului alunecă între recesiune și politica băncilor centrale Prețurile petrolului au inchis in scadere in weekend, dupa ce au crescut la inceputul saptamanii, in condițiile in care bancile centrale au majorat ratele dobanzilor, au crescut temerile legate de recesiune și a persistat incertitudinea cu privire la o revenire a cererii din partea Chinei. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a incheiat […] The post Prețurile petrolului aluneca intre recesiune și politica bancilor centrale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri cu 2,4%, trase in jos de evolutia negativa a burselor la nivel global, din cauza temerilor ca se profileaza o recesiune, dupa ce bancile centrale din Europa si America de Nord au semnalat ca vor continua sa combata agresiv inflatia, transmite Reuters, citat de…

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrarea in februarie au scazut cu 2,18 dolari, la 77,17 dolari pe baril, reprezentand o pierdere de 2,8%. Pretul titeiului american a coborat cu 2,24 dolari, la 72,01 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au incheiat tranzactiile la noi minime ale…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, la cele mai reduse niveluri de inchidere din acest an, iar titeiul Brent a terminat ziua la sub 80 de dolari pe baril pentru a doua oara in 2022, din cauza ingrijorarilor investitorilor provocate de incertitudinile economice, transmite Reuters, citat…

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu mai mult de un dolar, dupa reluarea livrarilor de titei rusesc prin conducta Drujba catre Ungaria si cresterea cazurilor de Covid-19 in China, care au afectat increderea investitorilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au crescut vineri, dar pe ansamblul saptamanii au scazut, dupa ce autoritatile sanitare din China au atenuat unele dintre restrictiile dure ale tarii legate de Covid-19, marind speranta imbunatatirii activitatii economice si a cererii in principalul importator de titei din lume,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1%, iar in timpul sedintei au atins maxime ale ultimelor trei saptamani, in urma deciziei OPEC+ de a efectua cele mai mari reduceri ale productiei de dupa pandemia de Covid, din 2020, in pofida unei oferte limitate si a opozitiei Statelor Unite si…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,05 dolari, sau 3,5%, la 89,32 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 3,65 dolari, sau cu 4,7%, pana la 82,15 dolari pe baril. Analistii au spus ca preturile petrolului, in scadere cu…