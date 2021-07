Stiri pe aceeasi tema

- Intrega lume a asistat, anul trecut, dar si in primul trimestru din 2021, la o scumpire generalizata a mai multor produse, nemaivazuta de decenii. Totusi, in ultimele zile, preturile unor materii prime, de la porumb, grau si soia la petrol si cherestea au fost in scadere, pe fondul campaniei Chinei…

- Firmele germane din România spun ca a revenit problema lipsei de personal calificat, dar au sesizat, ca factori de risc, și prețurile la energie și materii prime care cresc. Urmatoarele sunt costurile cu forța de munca și infrastructura.Conform unui sondaj realizat realizat în rândul…

- Zilele acesta a aparut o lista timpurie a viitoarei Redmi Note 10 Ultra, completata cu cateva dintre specificațiile și prețul sau cheie. Inregistrarea a fost eliminata de atunci, dar nu inainte de a distribui capturile de ecran peste tot. Telefonul ar putea folosi un chipset Dimensity 1100, un afișaj…

- Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) avertizeaza ca explozia prețurilor materiilor prime și materialelor de construcții, la care se adauga aplicarea neuniforma a legislației achizițiilor publice, ar putea avea un impact negativ direct asupra pieței de construcții, prin insolvențe…

- Pretul porumbului a urcat joi la cea mai ridicata valoare din ultimii opt ani, pe fondul pariurilor ca revenirea economiilor, cererea Chinei si evolutiile meteo nefavorabile vor goli silozurile, transmite Bloomberg. La bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la porumb au inregistrat joi cresterea…

- Grupul Ameropa detine si combinatul Azomures. Combinatul Azomures, detinut gigantul elvetian Ameropa, are in derulare o investitie de 1,62 mil. euro in cresterea eficientei energetice a motoarelor electrice de pe platforma din Targu-Mures, potrivit calculelor ZF pe baza datelor din raportul de sustenabilitate…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan este de parere ca Romania trebuie sa susțina tot mai puternic operatorii economici de buna-credința din țara, care au demonstrat calitate in producția sau lucrarile lor și care au dorința de a se dezvolta."Avem suficiente exemple de succes printre ...