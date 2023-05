Stiri pe aceeasi tema

- Preturile pastelor fainoase au crescut cu 17,5% in martie si cu 16,5% in aprilie, potrivit Ministerului Afacerilor din Italia, care a citat datele Istat. Cresterea este dubla fata de cifrele indicelui preturilor de consum din Italia, care a urcat cu 8,1% de la an la an pentru aprilie si cu 8,7% pentru…

- Preturile pastelor fainoase au crescut cu 17,5% in martie si cu 16,5% in aprilie, potrivit Ministerului Afacerilor din Italia, care a citat datele Istat. Cresterea este dubla fata de cifrele indicelui preturilor de consum din Italia, care a urcat cu 8,1% de la an la an pentru aprilie si cu 8,7% pentru…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Prețurile la alimente au crescut din nou in luna aprilie, la nivel mondial, potrivit unei analize a Organizației Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. Totuși, potrivit specialiștilor, prețurile raman cu 20% sub recordul atins in luna…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut in luna aprilie, dupa 12 luni consecutive de scadere, dar cu toate acestea este in continuare cu aproximativ 20% sub nivelul record din in luna martie 2022, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Agricultorii din Asociația Forța Fermierilor l-au invitat oficial pe Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru Agricultura, sa vina in Romania și sa ia contact direct cu situația dramatica in care se afla fermierii romani, afectați de concurența neloiala a produselor agricole din Ucraina, conform…

- Ucraina si Rusia au raportat pierderi grele in batalia pentru Bahmut. Moscova incearca de luni de zile sa cucereasca orasul din estul Ucrainei, intr-un razboi de uzura, transmite BBC, citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat ca fortele rusesti au suferit peste 1.100…