- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in ianuarie, pentru a zecea luna consecutiv, situandu-se acum cu aproximativ 18% sub nivelul record din martie 2022, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- BNR a publicat astazi valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut joi la 7,25% de la 7,27% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit…

- Cresterea preturilor marfurilor alimentare de anul trecut, ca efect al invaziei Rusiei in Ucraina, a urcat un indice al preturilor alimentelor, calculat de agentia pentru alimente a Natiunilor Unite (FAO) la un nivel ridicat istoric, transmite Reuters. Indicele preturilor alimentelor, care urmareste…

- Indicele preturilor alimentelor, care urmareste preturile internationale ale celor mai comercializate marfuri alimentare, a atins o medie de 143,7 puncte in 2022, in crestere cu 14,3% fata de 2021, si cel mai mare de cand au inceput inregistrarile in 1990, potrivit FAO. Indicele crescuse deja cu 28%…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 14,3% in 2022, la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, pe fondul majorarii costurilor majoritatii produselor alimentare de baza, in conditiile in care perturbarile provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia au sporit temerile…

- Preturile mondiale ale produselor alimentare au scazut in decembrie si au ajuns sub nivelul la care se aflau in urma cu un an, dupa un an marcat de "explozia" cursurilor, anunta vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza AFP. Indicele FAO al preturilor marfurilor…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…